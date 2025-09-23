Cristina Ferreira não abdica deste hábito que já se tornou uma necessidade: «Faz viver mais e melhor»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:31

Cristina Ferreira voltou a inspirar os seguidores com uma reflexão partilhada nas redes sociais, onde destacou a importância do esforço, da disciplina e de um hábito que já considera indispensável na sua vida.

Cristina Ferreira voltou a mostrar que é cada vez mais adepta de um estilo de vida saudável e equilibrado, onde a alimentação regrada e o exercício físico caminham lado a lado.

A apresentadora do «Dois às 10» recorreu às stories do Instagram para partilhar uma reflexão que espelha a sua dedicação.

“Não há mudança sem esforço”, começou por desabafar.

De seguida, Cristina Ferreira destacou a importância do exercício na sua rotina: “O exercício é fundamental. Para mim já se tornou necessidade. Dois dias sem treinar e começo mesmo a sentir falta.”

Determinada, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI sublinhou ainda que não existem atalhos para uma vida plena e saudável: “Não há volta a dar, juntamente com a alimentação é a única coisa que nos faz viver mais e melhor.”

Uma partilha que rapidamente conquistou os seguidores e que volta a mostrar o compromisso de Cristina Ferreira com um estilo de vida cada vez mais equilibrado.

