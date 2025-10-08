É insólito, mas é o que mantém Cláudio Ramos em forma aos 52 anos. "É isto que ele come", revelou Cristina Ferreira

No final do Dois às 10, Cristina Ferreira revelou, entre risos, os hábitos alimentares de Cláudio Ramos, algo que ajuda o apresentador a manter a boa forma física.

O Dois às 10 terminou com um momento de boa disposição entre Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. No final do programa, a apresentadora decidiu partilhar uma curiosidade sobre os hábitos alimentares do colega — e acabou por arrancar gargalhadas no estúdio: “Come todos os dias ao meio-dia: arroz, claras de ovos, mete atum, um bocadinho de sopa fria por cima e é isto que ele come”, revelou Cristina, divertida.

Entre risos, a apresentadora não resistiu a uma brincadeira: “É evidente que depois não pode ser uma pessoa normal.” Cláudio Ramos respondeu com a sua habitual boa disposição: “Mas por dentro estou super saudável.”

O momento terminou entre risadas, com os apresentadores a mostrarem, mais uma vez, a cumplicidade e o espírito descontraído que conquistam diariamente o público do Dois às 10.