É insólito, mas é o que mantém Cláudio Ramos em forma aos 52 anos. "É isto que ele come", revelou Cristina Ferreira

  • Dois às 10
  • Há 2h e 51min

No final do Dois às 10, Cristina Ferreira revelou, entre risos, os hábitos alimentares de Cláudio Ramos, algo que ajuda o apresentador a manter a boa forma física.

O Dois às 10 terminou com um momento de boa disposição entre Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. No final do programa, a apresentadora decidiu partilhar uma curiosidade sobre os hábitos alimentares do colega — e acabou por arrancar gargalhadas no estúdio: “Come todos os dias ao meio-dia: arroz, claras de ovos, mete atum, um bocadinho de sopa fria por cima e é isto que ele come”, revelou Cristina, divertida.

Entre risos, a apresentadora não resistiu a uma brincadeira: “É evidente que depois não pode ser uma pessoa normal.” Cláudio Ramos respondeu com a sua habitual boa disposição: “Mas por dentro estou super saudável.”

O momento terminou entre risadas, com os apresentadores a mostrarem, mais uma vez, a cumplicidade e o espírito descontraído que conquistam diariamente o público do Dois às 10.

Temas: Alimentação Dieta Claudio ramos Cristina Ferreira Dois às 10

