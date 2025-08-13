Cristina Ferreira cortou estes 3 alimentos das refeições: «O corpo já não respondia. Sentia-me inchada»

O refúgio de Cristina Ferreira que fica a pouco mais de 30 minutos de Lisboa

Cristina Ferreira abriu o jogo com os seguidores e revelou que a aproximação da menopausa foi o principal motivo para adotar hábitos mais saudáveis, desde mudanças na alimentação até maior foco na musculação.

Cristina Ferreira aproveitou um momento de pausa para responder às curiosidades dos fãs nas redes sociais e acabou por revelar uma mudança significativa no seu estilo de vida. Questionada por um seguidor sobre o motivo para alterar a alimentação, a apresentadora explicou que a decisão está ligada a uma fase natural da vida: a aproximação da menopausa.

«Porque estou perto da menopausa e o corpo já não respondia. Sentia-me inchada, com acumulação de gordura, muita inflamação», confessou. Para lidar com essas alterações, Cristina contou que contou com a ajuda de suplementos em forma de gomas para reduzir o apetite e que optou por cortar, ainda que não totalmente, o açúcar, o leite e o pão.

Além da alimentação, a apresentadora reforçou o treino de musculação, o que, segundo ela, tem feito “toda a diferença” no bem-estar físico e emocional. A partilha deixou muitos seguidores inspirados e agradecidos pela transparência, mostrando que a comunicação direta com os fãs continua a ser uma das marcas de Cristina Ferreira.