Este é um dos alimentos em destaque na nova 'dieta' de Cristina Ferreira: «É dos melhores que podemos comer»

Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

O salmão foi destacado por Cristina Ferreira como um dos alimentos indispensáveis na sua dieta. Em direto com a nutricionista Sofia Beirão, a apresentadora explicou porque considera ser “dos melhores peixes que podemos comer”.

Durante um direto no Instagram, Cristina Ferreira falou com a nutricionista Sofia Beirão sobre alimentação e bem-estar depois dos 40 anos. Entre as escolhas que já fazem parte da sua rotina, destacou o salmão: «É dos melhores peixes que podemos comer».

Segundo a especialista, incluir alimentos ricos em ómega 3, como o salmão, é essencial nesta fase da vida. A combinação de menopausa e envelhecimento provoca alterações no corpo: «Só pela descida de hormonas e desaceleração do metabolismo, vai engordar 2 quilos por ano», explicou.

Cristina partilhou que sentiu na pele essas mudanças, ao perceber que a dieta que seguia já não resultava. Por isso, passou a aumentar a proteína nas refeições, incluindo carne e queijo cottage, que considera o único que não lhe causa inchaço.

O atum também foi tema da conversa: em água ajuda na perda de peso, mas em azeite é mais saudável do ponto de vista nutricional.

Veja o direto aqui: