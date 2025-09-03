Sabia que depois dos 40 engordamos 2 quilos por ano? Cristina Ferreira explica como inverteu o processo

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Aos 46 anos, Cristina Ferreira percebeu que a dieta que sempre seguira já não resultava. Em direto no Instagram, explicou como conseguiu inverter a tendência natural de engordar depois dos 40 anos.

Em direto no Instagram com a nutricionista Sofia Beirão, Cristina Ferreira partilhou a sua experiência com a alimentação depois dos 40 anos. «Nos últimos dois anos, senti que a dieta dos últimos tempos já não funcionava. Por mais que tentasse comer menos e saudável, a gordura estava a acumular-se na zona da barriga e dos braços», desabafou.

Segundo a nutricionista, a explicação está no corpo: «Só pela descida de hormonas e desaceleração do metabolismo, vai engordar 2 quilos por ano». Mas Cristina decidiu contrariar essa tendência.

Passou a reforçar a proteína, incluindo carne, e descobriu que o queijo cottage era o único que não lhe causava inchaço. Além disso, integrou mais fibras e ómega 3, destacando o salmão como «dos melhores peixes que podemos comer».

O atum também foi tema da conversa: a versão em água é a mais indicada para emagrecer, mas a nutricionista alerta que o atum em azeite é mais saudável a nível nutricional, apesar de menos eficaz na perda de peso.

Veja a conversa do direto aqui: