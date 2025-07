Especialista em sono lista os 10 alimentos que podem estar a arruinar a sua noite

Quem sabe se as suas noites não estão a ser arruinadas pelo que come antes de dormir.

Nem sempre o que parece inofensivo à noite é amigo do sono. Se tem por hábito fazer um snack antes de se deitar, saiba que alguns alimentos — mesmo aqueles que parecem “leves” — podem atrapalhar (e muito) a qualidade do seu descanso. A lista, partilhada pela Accent Sleep Solutions, do médico Jeffrey Phillips revela os 10 piores alimentos para ingerir antes de dormir.

1. Álcool

Apesar de ser comum associar o álcool ao relaxamento, a verdade é que prejudica o sono. O corpo metaboliza-o rapidamente, o que pode levar a despertares noturnos. Estudos indicam que o álcool reduz a qualidade do sono e aumenta o risco de interrupções durante a noite.

2. Batatas fritas e snacks gordurosos

Cheios de gordura e difíceis de digerir, estes alimentos estão associados a problemas digestivos que interferem com o sono. Curiosamente, há ainda estudos que apontam para a possibilidade de estes alimentos estarem ligados a pesadelos.

3. Chocolate

Pode ser tentador terminar o dia com um quadrado de chocolate, mas atenção: o chocolate contém cafeína — e o seu consumo à noite atrapalha o sono profundo, especialmente o chocolate preto, mais rico em cafeína.

4. Fruta seca

Rica em fibras e açúcar, a fruta desidratada pode causar inchaço e gases durante a noite, além de provocar picos de energia pouco recomendáveis antes de dormir. Se quiser algo mais saudável, opte por fruta fresca.

5. Bebidas energéticas

Contêm doses elevadas de cafeína e outros estimulantes. O conselho dos especialistas é simples: evitar completamente estas bebidas à noite e reduzir o consumo ao longo do dia.

6. Comidas muito gordas

Alimentos ricos em gordura prolongam a digestão. Comer este tipo de comida antes de se deitar obriga o organismo a continuar a trabalhar, dificultando a chegada ao sono e causando sensação de enfartamento.

7. Cebola

Gravemente subestimada, a cebola — crua ou grelhada — pode provocar refluxo ácido. Ao deitar-se, o gás acumulado no estômago empurra o ácido para o esófago, perturbando o descanso.

8. Açúcares

Doces e alimentos com muito açúcar provocam picos de glicose seguidos de quebras rápidas. Estas oscilações dificultam um sono contínuo e podem mesmo provocar despertares noturnos.

9. Tomate

Por ser ácido, o tomate também contribui para o refluxo, principalmente quando consumido pouco tempo antes de se deitar. O ideal é evitá-lo nas refeições noturnas.

10. Água (em excesso)

Beber água é fundamental, mas exagerar na hidratação à noite pode ter o efeito contrário ao descanso. A vontade de urinar durante a noite pode interromper o sono e dificultar o regresso ao estado de repouso.