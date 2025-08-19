Vai ficar chocado ao descobrir qual é o alimento mais saudável do mundo

Quando pensamos em alimentação saudável, surgem inúmeras opções… mas existe um alimento que se destaca entre todos os outros. Descubra qual é e prepare-se para se surpreender com os seus benefícios incríveis.

Sempre ouvimos falar da importância de incluir vegetais e verduras na alimentação para manter uma boa saúde. Recentemente, descobriu-se que o alimento mais saudável pertence a esta categoria: o agrião.

O agrião é considerado fundamental para uma dieta equilibrada, devido ao seu elevado teor de nutrientes essenciais para prevenir doenças. Para além disso, apresenta propriedades que podem proteger os atletas de lesões, conforme explica um documento da empresa B&W Quality Growers, citado pelo New York Post.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, o agrião é o vegetal mais nutricionalmente denso, alcançando uma pontuação máxima de 100 em 100, superando a beterraba e os espinafres.

Este vegetal é rico em ferro, cálcio, potássio, magnésio e vitamina K, sendo que apenas 100 gramas são suficientes para suprir as necessidades diárias de vitamina C.

Se se pergunta como pode utilizar o agrião, saiba que é extremamente versátil, podendo ser consumido cru ou cozinhado.