Há uma fruta com tanto ferro como a carne e que ajuda a baixar o colesterol

Particularmente benéfica para quem sofre de anemia, melhora a digestão, tem ação anti-inflamatória e reforça a saúde óssea

São doces, práticas e incrivelmente nutritivas. As tâmaras têm conquistado destaque nas rotinas alimentares mais saudáveis e não é por acaso: estão recheadas de benefícios para o organismo. Ricas em fibra, vitaminas (como a B6 e a K) e minerais essenciais — incluindo ferro, potássio, magnésio, cobre e manganês —, estas pequenas frutas são verdadeiros aliados da saúde. Mas, atenção, convém não exagerar.

Um estudo recente demonstrou que o consumo regular de tâmaras pode ser particularmente benéfico para quem sofre de anemia, ao contribuir para o aumento dos níveis de hemoglobina, hematócrito e ferritina sérica. Isto deve-se à sua elevada concentração de ferro — um dos principais nutrientes em défice neste tipo de condição.

Além disso, as tâmaras são também conhecidas pelo seu forte poder antioxidante, ajudando a retardar o envelhecimento das células. É o que destaca a Cosmopolitan francesa, ao sublinhar a importância destes frutos na prevenção do envelhecimento precoce e na proteção contra doenças crónicas.

No entanto, apesar de todos estes benefícios, convém lembrar que as tâmaras são bastante calóricas: cerca de 282 calorias por cada 100 gramas, com quase 65 gramas de hidratos de carbono. Se está a tentar controlar o peso, o ideal é consumir com moderação — a dose diária recomendada ronda os 45 gramas.

Ainda assim, dentro da quantidade certa, os efeitos são notáveis:

Melhoram a digestão e ajudam a prevenir a prisão de ventre

Contribuem para a regulação da pressão arterial

Reduzem o risco de doenças cardiovasculares

Têm ação anti-inflamatória e ajudam a prevenir doenças crónicas

Regulam o apetite e auxiliam no controlo do peso

Diminuem os níveis de colesterol

São uma fonte rápida de energia, perfeita antes do exercício físico

Reforçam a saúde óssea

E se está à procura de ideias para as incluir na sua alimentação, há boas notícias: as tâmaras funcionam muito bem como substituto natural do açúcar em receitas doces. Experimente — e surpreenda-se.