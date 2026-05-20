Estes alimentos parecem inofensivos, mas especialistas alertam para os perigos

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00
Alimentos
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Foto: freepik.

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Muitos destes alimentos fazem parte da alimentação diária de milhares de pessoas, mas especialistas alertam que o consumo frequente pode estar associado a vários problemas de saúde.

Profissionais especializados em segurança alimentar identificaram vários alimentos consumidos com frequência que podem favorecer a proliferação de bactérias perigosas quando não são corretamente confecionados, armazenados ou manuseados, segundo o site NewsBreak.

Alimentos que os especialistas evitam

1. Ovos pouco cozinhados
Consumir ovos crus ou mal cozinhados continua a ser um dos principais fatores de risco para infeções alimentares. A contaminação pode acontecer ainda antes da formação da casca, o que significa que a simples lavagem não é suficiente. “Ovos crus são uma fonte de Salmonella, uma bactéria que pode causar doenças de origem alimentar”, explica a especialista Kimberly Baker.

2. Carne e peixe mal confecionados
Carnes vermelhas, aves e peixes precisam de ser cozinhados a temperaturas adequadas para eliminar microrganismos nocivos. O consumo destes alimentos mal preparados está associado a várias doenças gastrointestinais.

3. Massas cruas
Massas de bolos ou bolachas ainda por cozinhar podem conter agentes patogénicos provenientes da farinha ou dos ovos. O perigo existe tanto em preparações caseiras como industriais.

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4. Conservas com sinais de deterioração
Latas inchadas ou deformadas podem indicar contaminação bacteriana. Nestas situações, o consumo pode representar um risco grave para a saúde.

5. Verduras cruas mal higienizadas
As folhas verdes podem transportar bactérias devido ao contacto com o solo e com a água utilizada na rega. Sem uma lavagem adequada, tornam-se um potencial fator de contaminação.

6. Sobras fora do frio
Alimentos já confecionados que permanecem várias horas à temperatura ambiente facilitam a rápida multiplicação de bactérias, mesmo quando não apresentam alterações no cheiro ou no aspeto.

Temas: Alimentos Saúde
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