Plástico, vidro ou alumínio: qual o melhor para aquecer as sobras de comida?

Se calhar, não está a aquecer a comida da melhor forma. É uma engenheira alimentar quem o diz.

No “Dois às 10”, a engenheira alimentar Margarida Moldão, com 43 anos de experiência e professora no Instituto Superior de Agronomia, deixou um conselho claro: a utilização de caixas de vidro para guardar alimentos. Estes são mais seguros e duráveis, especialmente se quiser aquecer os alimentos posteriormente. O alumínio pode libertar elementos prejudiciais quando aquecido e é preferível evitá-lo, sobretudo no micro-ondas. Já o inox é a escolha ideal para aquecer refeições no fogão.

A especialista lembra ainda que, se tiver dúvidas sobre a segurança ou qualidade de uma sobra, “deve deitar fora” sem hesitar. Esta recomendação alerta para uma má conclusão frequente: persistir em alimentos desconhecidos pode ser arriscado. Portanto, pense sempre na segurança alimentar — o frio só prolonga, não garante indefinidamente.

