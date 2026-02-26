Esta criadora comparou o Dyson com uma escova sete vezes mais barata e este foi o resultado

  Hoje às 11:32

Foto: Captura de ecrã do vídeo, @mydailymakeup - TikTok

Será que o preço faz mesmo diferença no resultado?

A criadora de conteúdo @mydailymakeup publicou um vídeo no TikTok onde colocou frente a frente o Dyson Airwrap e a TYMO Hair Straightening Comb. A ideia era simples: perceber se uma alternativa mais acessível, pensada inicialmente como opção prática para viagens, conseguiria aproximar-se do desempenho de um dos aparelhos de styling mais desejados do mercado.

No teste, utilizou o Dyson num lado do cabelo e a escova alisadora da TYMO no outro, permitindo uma comparação direta e imediata. A ferramenta de 81 € aquece rapidamente, oferece nove níveis de temperatura e recorre a tecnologia iónica para ajudar a reduzir o frizz, prometendo um acabamento mais polido e brilhante.

À medida que o vídeo avança, é possível ver que o alisamento com a TYMO acontece de forma uniforme e eficaz. O resultado final apresenta brilho, suavidade e um efeito liso muito semelhante ao obtido com o aparelho de luxo.

A conclusão partilhada no final do vídeo é clara: ao fim de algumas passagens, o lado penteado com a TYMO ficou equivalente ao lado trabalhado com o Dyson. A criadora atribuiu-lhe nota 10 em 10, destacando-a como uma alternativa mais económica e surpreendentemente comparável ao modelo topo de gama.

