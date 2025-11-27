Morreu o ator Almeno Gonçalves. Revelada a causa da morte

O ator Almeno Gonçalves faleceu na madrugada desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, vítima de um cancro no cólon. Estava internado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

A notícia da morte do ator foi avançada pelo jornal Correio da Manhã, segundo o qual Almeno Gonçalves morreu no Hospital Francisco Xavier, onde estava internado devido a um cancro.

O velório do ator está marcado para sexta-feira de manhã, na Igreja de Miraflores, no concelho de Oeiras, segundo a agente.

Cristina Ferreira terminou o «Dois às 10», dando a notícia e endereçou as condolências à família.