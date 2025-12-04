Mulher de Almeno Gonçalves quebra silêncio após morte do ator: «Nunca serei viúva»

  • Há 1h e 29min

A morte de Almeno Gonçalves, aos 66 anos, continua a gerar ondas de emoção no meio artístico. Agora, a sua mulher, a atriz Patrícia Pinheiro, quebrou o silêncio com uma declaração, revelando o profundo amor que os uniu ao longo de 18 anos.

A morte de Almeno Gonçalves, aos 66 anos, no passado dia 27 de novembro, vítima de cancro do cólon, deixou a ficção portuguesa de luto. O ator, presença marcante em inúmeras produções, foi lembrado ao longo da semana com centenas de mensagens de carinho de colegas e amigos, que sublinharam o seu talento, a generosidade e o coração “maior do que o mundo”.

Além da carreira, Almeno deixa uma única filha, Francisca, de 33 anos, fruto da relação com a atriz Rita Salema. Mas o que muitos desconheciam era que o ator estava casado há vários anos com a também atriz Patrícia Pinheiro, com quem partilhou os últimos 18 anos da sua vida.

Nas redes sociais, Patrícia quebrou o silêncio com uma homenagem carregada de amor. Na publicação, começa por agradecer as centenas de mensagens que tem recebido desde a morte do marido. “São centenas de mensagens de amor, abraços, força e coragem, que começo agora a abrir devagar e com tempo, esse que nos fugiu das mãos. (…) Obrigada, de coração”, escreveu, deixando ainda um agradecimento especial à equipa do Hospital São Francisco Xavier e ao SNS.

A atriz esclareceu também rumores que circularam nos últimos dias: “O Almeno, o meu Marido — e, dissipando a desinformação, o seu único casamento — merece todas as declarações de amor.”

Numa carta aberta, descreve Almeno como um homem inteiro, que transformou a sua vida: “Ele é vida, é alma, é luz, é coração, é sonho, é liberdade, é revolução. Ensinou-me a ser melhor pessoa, melhor artista. Construímos tudo juntos (…) Somos uns sortudos, um privilégio de amor. Nunca serei viúva, vives em mim. Meu melhor amigo, melhor cúmplice, melhor namorado, melhor marido, melhor amante, melhor Amor.”

