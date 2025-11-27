Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem notícia da morte de ator da TVI em direto

  • Dois às 10
  • Hoje às 13:01

A morte de Almeno Gonçalves está a emocionar o mundo da televisão.

O ator Almeno Gonçalves morreu hoje, aos 66 anos, em Lisboa, confirmou à Lusa a agente do artista. De acordo com a agente, Teresa Miguel Amaral, Almeno Gonçalves morreu hoje de madrugada.

A notícia da morte do ator foi avançada pelo jornal Correio da Manhã, segundo o qual Almeno Gonçalves morreu no Hospital Francisco Xavier, onde estava internado devido a um cancro.

O velório do ator está marcado para sexta-feira de manhã, na Igreja de Miraflores, no concelho de Oeiras, segundo a agente.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos terminaram o «Dois às 10», sabendo da notícia e endereçaram as condolências à família.

