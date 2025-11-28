Rita Salema chora morte de Almeno Gonçalves, pai da filha, e deixa mensagem à atual companheira do ator

Rita Salema quebrou o silêncio após a morte de Almeno Gonçalves, ex-companheiro e pai da filha de ambos, Francisca. O ator morreu na madrugada desta quinta-feira, 27 de novembro, aos 66 anos, deixando o país — e todos aqueles que com ele privaram — em profunda consternação.

Numa publicação carregada de emoção, feita na sua página de Instagram, a atriz abriu o coração e prestou uma das homenagens mais sentidas ao ator. Num texto onde memória, dor e amor se misturam, Rita começa por escrever: «Meu amor! Neste silêncio estranho, onde só se consegue ouvir o choro, onde a saudade parece que mata, onde lutamos para que as memórias nunca fujam, está o nosso amor por ti e esta música que um dia me ‘deste’.»

Recordando a história que os uniu e a família que construíram, Rita destacou aquilo que considera ter sido o maior presente de Almeno: a filha de ambos. «Meu Meno, deste-me o melhor presente do mundo, a nossa filha Francisca.», que casou durante este ano - Veja as imagens na galeria em cima.



A atriz partilhou ainda que, nos últimos meses, pai, mãe e filha viveram momentos de enorme proximidade — abraços, palavras e gestos que agora se transformam em memória e consolo. Para Rita, esses instantes foram suficientes para acreditar que Almeno partiu “com o coração cheio de amor”-

Num desabafo sincero, revelou estar sem capacidade de perdoar à vida por perder “tantas pessoas boas”, mas encontra algum alívio nas palavras que ambos trocaram nos últimos dias, acreditando que Almeno partiu em paz.

Rita não deixou de agradecer à atual companheira do ator, Patrícia, a quem dedicou palavras de enorme carinho e reconhecimento: «Deus deu-te uma mulher incrível, a doce Patrícia, uma guerreira que encheu a tua vida de amor e alegrias e tomou tão bem conta de ti.»

A publicação foi acompanhada por um vídeo com fotografias dos três — Rita, Almeno e Francisca — em diferentes momentos da vida, ilustrando a cumplicidade que os uniu durante décadas. A escolha musical recaiu sobre “Gracias a la Vida”, de Mercedes Sosa, num tributo simbólico à gratidão, ao amor e à despedida.

A homenagem emocionou seguidores e colegas de profissão, num dia em que toda a comunidade artística se despede de um dos grandes nomes da representação em Portugal.