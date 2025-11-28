Rita Salema chora morte de Almeno Gonçalves, pai da filha, e deixa mensagem à atual companheira do ator

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:51

Rita Salema quebrou o silêncio após a morte de Almeno Gonçalves, ex-companheiro e pai da filha de ambos, Francisca. O ator morreu na madrugada desta quinta-feira, 27 de novembro, aos 66 anos, deixando o país — e todos aqueles que com ele privaram — em profunda consternação.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Numa publicação carregada de emoção, feita na sua página de Instagram, a atriz abriu o coração e prestou uma das homenagens mais sentidas ao ator. Num texto onde memória, dor e amor se misturam, Rita começa por escrever: «Meu amor! Neste silêncio estranho, onde só se consegue ouvir o choro, onde a saudade parece que mata, onde lutamos para que as memórias nunca fujam, está o nosso amor por ti e esta música que um dia me ‘deste’.»

Recordando a história que os uniu e a família que construíram, Rita destacou aquilo que considera ter sido o maior presente de Almeno: a filha de ambos. «Meu Meno, deste-me o melhor presente do mundo, a nossa filha Francisca.», que casou durante este ano - Veja as imagens na galeria em cima.

A atriz partilhou ainda que, nos últimos meses, pai, mãe e filha viveram momentos de enorme proximidade — abraços, palavras e gestos que agora se transformam em memória e consolo. Para Rita, esses instantes foram suficientes para acreditar que Almeno partiu “com o coração cheio de amor”-

Num desabafo sincero, revelou estar sem capacidade de perdoar à vida por perder “tantas pessoas boas”, mas encontra algum alívio nas palavras que ambos trocaram nos últimos dias, acreditando que Almeno partiu em paz.

Rita não deixou de agradecer à atual companheira do ator, Patrícia, a quem dedicou palavras de enorme carinho e reconhecimento: «Deus deu-te uma mulher incrível, a doce Patrícia, uma guerreira que encheu a tua vida de amor e alegrias e tomou tão bem conta de ti.»

A publicação foi acompanhada por um vídeo com fotografias dos três — Rita, Almeno e Francisca — em diferentes momentos da vida, ilustrando a cumplicidade que os uniu durante décadas. A escolha musical recaiu sobre “Gracias a la Vida”, de Mercedes Sosa, num tributo simbólico à gratidão, ao amor e à despedida.

A homenagem emocionou seguidores e colegas de profissão, num dia em que toda a comunidade artística se despede de um dos grandes nomes da representação em Portugal.

Temas: Almeno Gonçalves Rita Salema Dois às 10

RELACIONADOS

Morreu o ator Almeno Gonçalves. Revelada a causa da morte

Fora do Estúdio

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

«Descansa em paz»: Famoso que Noori seguia nas redes sociais reage à morte da jovem

Hoje às 15:13

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Hoje às 14:14

Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

Ontem às 15:52

Morreu o ator Almeno Gonçalves. Revelada a causa da morte

Ontem às 12:45

Bárbara Norton de Matos 'expõe' admirador secreto que não para de a surpreender. Estes são os presentes que já recebeu

Ontem às 09:47

Cristina Ferreira reage à partilha mais emocionante de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota

Ontem às 08:56
MAIS

Mais Vistos

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

26 nov, 12:26

Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI

Hoje às 11:39

Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre

Hoje às 10:04

«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha

Ontem às 11:51

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

Hoje às 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

Hoje às 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

Hoje às 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fotos

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Hoje às 16:00

Ladrão fica preso e inconsciente por baixo de caixão. Vandalismo em cemitério traz à memória episódio insólito

Hoje às 15:52

Este desumidificador "muito eficaz contra o bolor" também seca roupa. E está a menos de 100€

Hoje às 15:51