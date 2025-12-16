Almirante Gouveia e Melo revela que não festeja o aniversário. E os motivos deixaram-no à beira das lágrimas

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:35

Para Henrique Gouveia e Melo, candidato à Presidência da República, o dia do aniversário deixou de ser sinónimo de festa.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Para Henrique Gouveia e Melo, o dia do aniversário nunca voltou a ser apenas um dia de celebração. Aos 21 anos, a data que deveria marcar uma passagem feliz ficou para sempre associada à perda mais dura da sua vida: a morte do pai, ocorrida exatamente nesse dia.

Desde então, o atual candidato à Presidência da República deixou de assinalar o aniversário como momento de festa. A dor dessa perda precoce marcou profundamente o homem que viria a construir uma carreira feita de disciplina e responsabilidade, muito antes de qualquer reconhecimento público.

O pai, advogado, era descrito como um homem descontraído, alegre, que tocava piano e cantava fado — uma presença afetiva e luminosa na vida de Gouveia e Melo. A sua morte, no dia em que o filho completava 21 anos, tornou-se um corte simbólico com a leveza da juventude e um momento de viragem pessoal.

Anos mais tarde, o mesmo dia voltaria a ganhar um peso ainda maior. Durante uma missão na Marinha, Henrique Gouveia e Melo recebeu a notícia da morte de um comandante, também ocorrida na data do seu aniversário. Mais uma vez, o dia ficou associado à perda, ao dever e ao luto.

Pai dedicado de dois filhos, descreve-se como alguém desapegado dos bens materiais e atento aos que o rodeiam. Durante a pandemia, quando foi chamado, em 2021, para liderar a task force da vacinação. Hoje é candidato à Presidência da República.

Temas: Almirante Gouveia e Melo Eleicoes presidenciais Henrique Gouveia e Melo Dois às 10

A Não Perder

Há quanto tempo a sua máquina não passa por um ciclo de limpeza do tambor?

Há 2h e 54min

É filha de uma das cantoras mais conhecidas em Portugal e já conquistou Cristina Ferreira: «Tu és tão bonita»

Há 3h e 22min

Por que razão anda toda a gente a mergulhar papel higiénico em vinagre?

Há 3h e 24min

6 formas infalíveis de aquecer a casa sem gastar uma fortuna

Há 3h e 54min

Não cometa este erro na máquina de lavar a roupa ou irá pagar caro

Hoje às 15:30

Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial

Hoje às 15:26

Nunca mais passe frio. É assim que os finlandeses aquecem a casa por menos de 2 euros

Hoje às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Ana explica por que razão nunca teve namorado

Ontem às 12:00

Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque

Ontem às 11:22

Almirante Gouveia e Melo confessa que não festeja o seu aniversário. A razão comove todos

Hoje às 11:32

Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica"

Hoje às 10:31

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta receita de bacalhau com camarão vai conquistar todos no Natal

Ontem às 15:30

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

12 dez, 15:00

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Fora do Estúdio

Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial

Hoje às 15:26

Longe da televisão, Ruben Rua mostra-se melhor do que nunca ao lado da namorada: «Casal perfeito!»

Hoje às 14:51

Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»

Hoje às 11:23

Cristina Ferreira deu de caras com princesa inglesa e conta detalhes reveladores

Ontem às 15:37

Fotos

Há quanto tempo a sua máquina não passa por um ciclo de limpeza do tambor?

Há 2h e 54min

É filha de uma das cantoras mais conhecidas em Portugal e já conquistou Cristina Ferreira: «Tu és tão bonita»

Há 3h e 22min

Por que razão anda toda a gente a mergulhar papel higiénico em vinagre?

Há 3h e 24min

6 formas infalíveis de aquecer a casa sem gastar uma fortuna

Há 3h e 54min