Deixe as suas almofadas brancas como novas sem usar a máquina de lavar

  • Joana Lopes
  • Ontem às 14:30
Almofadas brancas
Almofadas brancas
Image by mrsiraphol on Freepik

Com este truque simples, em apenas 10 minutos consegue remover manchas e deixar as suas almofadas brancas como novas.

Mesmo que lave os lençóis regularmente, muitas vezes as almofadas acabam esquecidas. Apesar de estarem protegidas por fronhas, elas acumulam suor, pó, ácaros e outras impurezas que se depositam no local onde dormimos diariamente. É também comum surgirem manchas amarelas que nem sempre desaparecem completamente, mesmo depois de passarem pela máquina de lavar. Felizmente, existem métodos simples para lavar as almofadas em casa e deixá-las como novas, sem recorrer à máquina.

Em declarações ao Infobae, David Smith, especialista em limpeza de roupa de cama da marca Down and Feather, explica que é possível recuperar a aparência das almofadas com técnicas muito fáceis. Uma das soluções sugeridas é o uso de peróxido de hidrogénio (água oxigenada). Deve misturar-se este produto com água em partes iguais, aplicar diretamente sobre as manchas, deixar atuar entre 10 a 15 minutos e enxaguar cuidadosamente. Depois, recomenda-se colocar as almofadas ao sol, já que a luz solar ajuda a desinfetar, eliminar odores e reforçar o efeito branqueador.

Para quem prefere métodos naturais, há também a opção de combinar bicarbonato de sódio com sumo de limão. A mistura transforma-se numa pasta, que deve ser aplicada sobre as manchas, deixada atuar cerca de 30 minutos e, por fim, enxaguada com cuidado.

Estas técnicas simples permitem devolver às suas almofadas a aparência de novas, mantendo-as limpas e frescas sem recorrer à máquina de lavar.

 

Temas: Almofadas brancas

