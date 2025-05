Aluna e professor apaixonam-se. E o desfecho da história vai impressioná-lo

Ela era aluna, ele era professor. Conheça a história de amor improvável que começou numa sala de aula

Foi na escola da Golegã, em 2008, que começou uma história improvável: Nuno, professor de informática, e Neuza, então com 18 anos, nunca imaginaram que o destino os voltaria a unir para sempre. A turma era pequena, com apenas quatro alunos, o que permitia um contacto mais próximo. Ainda assim, Neuza confessa que achava o professor «muito antipático». Mas o que parecia distância era apenas o início de uma relação que ganharia um novo significado.

Com o fim do ano letivo, também terminou a ligação formal entre professor e aluna. Já fora do ambiente escolar, o reencontro aconteceu e os sentimentos mudaram. A antipatia deu lugar à admiração e a admiração evoluiu para amor. A diferença de idades de 12 anos de nunca foi um obstáculo, apenas mais um fator que contribuiu para a maturidade e equilíbrio da relação. «Muitos perguntavam se já estávamos juntos quando ele ainda era meu professor, mas não», esclareceu Neuza.

Dezassete anos depois, Nuno e Neuza continuam juntos e têm duas filhas, Maria Inês e Maria Leonor. Uma história de amor que começou onde ninguém esperaria: numa sala de aula. O romance, antes improvável, tornou-se uma vida a dois plena e construída com base no respeito, carinho e cumplicidade. Uma verdadeira prova de que o amor, quando é para ser, encontra sempre o seu caminho.

Veja aqui a conversa com o casal.