Cristina Ferreira não esconde emoção ao ver idoso chorar pela mulher com Alzheimer: «Há dias em que não me conhece»

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Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não conseguiram esconder a emoção ao ouvirem o testemunho de Manuel Alves, de 86 anos, que há vários anos cuida da mulher, Luísa, diagnosticada com Alzheimer.

Conhecido por todos como "Nelinho", Manuel recordou a longa história de amor que vive ao lado da companheira de uma vida. Os dois conheceram-se ainda jovens, na Carregueira, e casaram quando ele tinha 23 anos e Luísa 29. Pelo caminho enfrentaram duras provas, incluindo a perda de um filho, vítima de meningite aos seis anos.

Anos mais tarde, a vida voltou a mudar drasticamente quando Luísa sofreu um AVC, situação que acabou por desencadear a doença de Alzheimer e obrigou o casal a regressar à terra onde ambos cresceram.

Atualmente, Manuel dedica grande parte dos dias a cuidar da mulher, contando apenas com o apoio do centro de dia que ambos frequentam.

Durante a conversa, o idoso emocionou-se ao confessar que há dias em que Luísa já não o reconhece. «Há dias que não me conhece», desabafou, com a voz embargada.

As palavras tocaram profundamente Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que não conseguiram conter a emoção perante o relato daquele amor construído ao longo de mais de seis décadas.

Apesar das dificuldades, Manuel garante que nunca hesitou em cumprir a promessa que fez no dia do casamento. Na saúde e na doença, continua ao lado da mulher, acompanhando-a diariamente numa batalha marcada pelo esquecimento, mas também por um amor que permanece intacto.

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