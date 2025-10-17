Estava desaparecida há 1 mês. Menina de 14 anos encontrada na Amadora faz denúncia que choca o País

Uma menina de 14 anos, desaparecida de uma instituição de acolhimento há cerca de um mês, foi encontrada pela PSP na Amadora. A jovem estava acompanhada por uma amiga e foi encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, para avaliação médica.

A jovem foi detetada no Parque Central da cidade, na companhia de uma amiga. Após a identificação, as autoridades acionaram de imediato os meios de socorro. A menor foi encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde está a ser avaliada por uma equipa médica, depois de ter dito que tinha sido violada por 8 homens.

O caso está agora a ser acompanhado pelas autoridades competentes e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.