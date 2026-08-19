Um só aparelho para reuniões, aulas e séries: este tablet custa menos de 80€

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Aliança de casamento desaparece do dedo de Georgina Rodríguez. E o que surge no seu lugar chama a atenção

Ligar o portátil de manhã, o telemóvel à tarde e ainda arranjar tempo para ver um episódio à noite pode resumir-se a um único aparelho. Este tablet promete acompanhar tudo isso por menos de 80€

Há dias em que parece que se vive agarrado a três ecrãs diferentes ao mesmo tempo: o portátil do trabalho, o telemóvel das notificações e, já tarde, o telemóvel outra vez para ver o episódio que ficou por acabar. Este tablet da UBDXBD propõe simplificar essa equação. Corre com Android 15 e um processador Octa-Core, o suficiente para manter várias aplicações abertas sem travar, e custa atualmente 75,99€.

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Um ecrã que serve tanto para trabalhar como para relaxar

Com 10,1 polegadas, o ecrã deste aparelho é grande o suficiente para ler um documento com conforto ou acompanhar uma série sem cansar a vista. O desbloqueio por Face ID poupa ainda aquele momento chato de andar à procura da password, sobretudo quando se está com as mãos ocupadas.

Sem andar a apagar fotos para libertar espaço

Quem já teve de escolher entre guardar fotos novas ou apagar uma aplicação sabe como o armazenamento pode ser um problema no dia a dia. Este modelo vem com 128 GB internos e ainda aceita cartões de memória até 1 TB, o que praticamente elimina essa preocupação. A ligação Wi-Fi de banda dupla ajuda a manter tudo estável, seja numa reunião por videochamada ou só a fazer scroll nas redes sociais.

Bateria que aguenta um dia inteiro fora de casa

As câmaras cumprem o essencial, sem grandes ambições: a frontal, de 5 MP, serve bem para videochamadas, e a traseira, de 8 MP, é suficiente para fotografar um documento com nitidez. O ponto mais forte está mesmo na bateria, que aguenta várias horas de uso contínuo, o que é uma boa notícia para quem passa o dia fora de casa e não quer andar preso a uma tomada.

Pronto a usar sem complicações

Com Bluetooth integrado, é fácil ligar auriculares ou um teclado sem fios, e mantém ainda a entrada de 3,5 mm para quem prefere fones tradicionais. A certificação GMS garante acesso direto à Play Store e a todas as aplicações Google habituais. Por 75,99€, é um conjunto que cobre praticamente tudo o que se pede a um tablet para o dia a dia.

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