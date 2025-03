E se ganhasse 50 milhões? Descubra como esta mulher gastou a sua fortuna de forma insólita...

Amélia de Jesus ganhou 51,6 milhões de euros no Euromilhões, mas, em poucos anos, terá perdido toda a fortuna. Saiba tudo sobre a história insólita da euromilionária

Em 2008, Amélia de Jesus, de Gondomar, tornou-se numa das pessoas mais ricas do país depois de ganhar 51,6 milhões de euros no Euromilhões. Este prémio transformou a sua vida, permitindo-lhe viver uma realidade de luxo e oportunidades que antes pareciam inimagináveis. Compras de alto valor, viagens extravagantes e uma vida social repleta de ostentação tornaram-se a sua nova rotina, como foi relatado.

No entanto, poucos anos depois, o seu caso impressionou: Amélia terá perdido toda a fortuna. Relatos indicam que a milionária terá feito gastos imprudentes, investindo em negócios arriscados e vivendo com excessos, sem qualquer planeamento financeiro. Compras de carros caros, propriedades luxuosas e viagens internacionais terão sido algumas das suas decisões que contribuíram para o desaparecimento rápido do dinheiro. Sabe-se que Amélia comprou um caixão de 200 mil euros, para durar «milhões de anos».

A falta de uma boa gestão financeira e a tentação de viver um estilo de vida que contrastava com suas origens humildes parecem ter sido fatores determinantes para o fim da fortuna.