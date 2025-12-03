Morreu Olga Cardoso. Antiga apresentadora não resistiu ao AVC

Morreu a «Amiga Olga», como era carinhosamente conhecida.
O mundo da comunicação social está de luto. Morreu Olga Cardoso, carinhosamente conhecida como a “Amiga Olga”, aos 91 anos, na madrugada desta quarta-feira, dias depois de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
A notícia da morte foi confirmada por António Sala, amigo de décadas e companheiro de tantas manhãs na rádio. Numa homenagem emocionada deixada no Facebook, o comunicador escreveu: “Tenho o coração partido. A Olga já não está fisicamente entre nós. Partiu durante esta madrugada. Querida Olga, obrigado por tudo. Pela amizade, pelo companheirismo, pela ternura, pelos momentos inesquecíveis, pela tua gargalhada única, que nunca irá desaparecer dos nossos ouvidos e do coração de quantos acordaram com a tua voz jovial ao longo de milhares de manhãs. Até sempre, Amiga e companheira de tantos e tantos anos de aventuras inesquecíveis. Descansa em Paz eterna, Amiga Olga.”
A notícia surge um dia após Daniel Martins, amigo próximo da radialista, ter revelado que Olga Cardoso tinha sofrido um “forte AVC”. Na altura, o relações-públicas apelou a boas energias para a comunicadora, descrevendo-a como alguém absolutamente presente na sua vida:
Olga Cardoso deixa três filhos e quatro netas, a quem Daniel também dirigiu palavras de força e esperança numa fase que descreveu como “delicada”.
Uma vida inteira dedicada ao público
Figura incontornável da rádio e da televisão, Olga Cardoso marcou gerações com a sua voz inconfundível, alegria contagiante e empatia rara. Tornou-se uma das comunicadoras mais queridas do país, tanto pela energia irreverente como pela proximidade com o público — que durante décadas a tratou simplesmente por “Amiga Olga”.
Em 2022, numa entrevista emocionada a Manuel Luís Goucha, na TVI, abriu o coração sobre a carreira, a vida pessoal e os desafios que enfrentou, incluindo a luta contra o Parkinson, diagnosticado aos 80 anos.