Insólito: o sonho destas amigas é comprarem um terreno e viverem juntas (e já está tudo planeado)

Grupo de amigas tem o sonho de passar a velhice juntas

Cidália, Ilda, Carla, Sara, Dora, Milai e Alexandra cresceram juntas em Castro Verde e criaram uma amizade inabalável, que se mantém há 40 anos.

Apesar de terem crescido juntas em terras alentejanas, as amigas seguiram rumos diferentes e, atualmente, estão espalhadas pelo país. Ainda assim, a amizade que as une é mais forte do que a distância que as separa e, por isso, mantêm frequentemente o contacto.

Quando se fala no futuro, Cidália, Ilda, Carla, Sara, Dora, Milai e Alexandra sabem perfeitamente o que querem. O sonho destas amigas é comprarem um terreno e passarem a velhice juntas. Cidália, Ilda, Carla, Sara, Dora, Milai e Alexandra explicaram que o objetivo é construírem casas lado a lado para poderem estar o mais próximas possível umas das outras. A verdade é que as amigas têm tudo pensado e, pelo que mostraram, o sonho está longe de ser inalcançável.