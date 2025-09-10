Por mais amigo que seja, não cometa estes erros quando vai a casa de alguém

  • Joana Lopes
  • Ontem às 14:30

Mesmo que tenha muita confiança com alguém, existem comportamentos que podem ser mal vistos na casa de outra pessoa. Saiba o que evitar para não estragar a boa impressão.

Poucas experiências se comparam ao prazer de um jantar descontraído ou de uma longa conversa entre amigos. No entanto, mesmo entre pessoas com muita intimidade, é essencial ter em mente que certos cuidados de etiqueta continuam a ser determinantes, sobretudo quando somos convidados na casa de alguém. O clássico «sente-se como se estivesse em casa» não deve ser interpretado literalmente — afinal, hospitalidade não significa ausência de limites.

O site BuzzFeed recorreu a especialistas em etiqueta para identificar alguns dos erros mais comuns cometidos por convidados e, mais importante ainda, para explicar como os evitar. Desde pequenos gestos a atitudes que podem parecer inofensivas, existem comportamentos que vale a pena rever para garantir uma boa impressão.

Explore a galeria e descubra essas regras de bom senso que nunca saem de moda — assim evita ser lembrado pelos motivos errados na próxima visita a casa de um amigo.

Temas: Amigos Família

