"Amor Seguro" estreia a 7 de agosto: a nova novela vertical da TVI promete mistério, romance e muitos segredos

  • Redação TVI
amor seguro
amor seguro
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Uma jovem programadora, segredos do passado e um amor capaz de mudar tudo. "Amor Seguro", a nova novela vertical da TVI, estreia no dia 7 de agosto no TVI Player e nas redes sociais.

A TVI continua a apostar em formatos inovadores para as plataformas digitais e prepara-se para estrear "Amor Seguro", a sua nova novela vertical. A produção chega ao TVI Player e às redes sociais da estação já no próximo 7 de agosto.

Pensada para um consumo rápido e envolvente, a história estará disponível de duas formas: todos os episódios ficam disponíveis no TVI Player logo no dia da estreia, permitindo que cada espectador acompanhe a narrativa ao seu ritmo, enquanto nas redes sociais da TVI – Instagram, Facebook, TikTok e YouTube – será lançado um episódio por dia.

Uma história de ambição, mistério e romance

"Amor Seguro" acompanha Carla, uma jovem e brilhante programadora que consegue o emprego com que sempre sonhou numa das maiores empresas de segurança informática do país.

Órfã e sem nunca ter conhecido os pais, Carla acredita que esta é a oportunidade perfeita para mudar de vida. Mas rapidamente percebe que o novo desafio profissional esconde muito mais do que aparenta.

Entre uma colega determinada a travar o seu sucesso, um chefe com intenções obscuras e uma descoberta que pode mudar tudo, Carla vê-se envolvida numa teia de mistérios ligada ao passado da sua família.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ao mesmo tempo, surge um aliado inesperado que poderá transformar-se no grande amor da sua vida.

Um elenco jovem para uma nova aposta digital

A novela conta com Nazariy Koval, Raquel Cabaço Pereira, Raquel Ferradosa e Vasco Barroso, que dão vida às personagens desta história onde o suspense, a emoção e o romance caminham lado a lado.

Com "Amor Seguro", a TVI reforça a aposta em conteúdos originais para o universo digital, respondendo às novas formas de consumo de ficção e aproximando a produção nacional de novos públicos.

"Amor Seguro" estreia no dia 7 de agosto. Todos os episódios ficam disponíveis no TVI Player e, diariamente, um novo episódio será lançado nas redes sociais da TVI. 📲

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Amor Seguro Novela Vertical Estreia TVI
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

«Não pode ouvir nada»: Cristina Ferreira mostra surpresa que a mãe fez para João Monteiro

Há 3h e 33min

«Nunca o tinha feito»: pai de Catarina Furtado surpreende a apresentadora em evento público

Há 3h e 41min

Tinha 16 anos quando foi expulsa de casa pela mãe. Jéssica acabou a dormir na rua antes de conseguir dar um novo rumo à vida

Hoje às 14:29

Após acidente de carro, ambulância de João despistou-se. Hoje, vive preso a uma cama: «Não o ouço dizer 'amo-te, mãe'»

Hoje às 12:25

«É assustador»: média de relações sexuais dos casais portugueses deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos incrédulos

Hoje às 11:13

Muitos portugueses ainda não conhecem esta praia, mas os espanhóis já a apelidam de "joia escondida"

Hoje às 10:31

Este parque aquático português tem praia privada, uma ilha de piratas e aventura para toda a família

Hoje às 09:20
MAIS

Mais Vistos

Média de relações sexuais entre casais portugueses deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em choque

Hoje às 10:36

Liliana ganhou 26 mil euros num programa da TVI e após ano difícil realiza sonho dos filhos

Ontem às 10:37

Polémica com Susana Dias Ramos atinge a família: «A única pessoa que magoaram foi a minha mãe»

Hoje às 10:47

O caso que está a chocar. Corpos de cinco bebés encontrados em casa de um casal

Ontem às 12:29

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

«Não pode ouvir nada»: Cristina Ferreira mostra surpresa que a mãe fez para João Monteiro

Há 3h e 33min

«Nunca o tinha feito»: pai de Catarina Furtado surpreende a apresentadora em evento público

Há 3h e 41min

Desporto nacional chora desaparecimento de atleta: «Sempre me disse que morreria novo»

Hoje às 08:45

Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

Ontem às 15:32

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

"Amor Seguro" estreia a 7 de agosto: a nova novela vertical da TVI promete mistério, romance e muitos segredos

Há 1h e 30min

«Não pode ouvir nada»: Cristina Ferreira mostra surpresa que a mãe fez para João Monteiro

Há 3h e 33min

«Nunca o tinha feito»: pai de Catarina Furtado surpreende a apresentadora em evento público

Há 3h e 41min

Tinha 16 anos quando foi expulsa de casa pela mãe. Jéssica acabou a dormir na rua antes de conseguir dar um novo rumo à vida

Hoje às 14:29