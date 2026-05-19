Juntos há mais de 50 anos, Diamantino comove Cristina Ferreira ao pedir a Deus para morrer primeiro do que a mulher

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Cristina Ferreira ficou rendida à história de amor de Diamantina e Fernando no programa “Dois às 10”.

O casal, que este ano celebra 51 anos de casamento, emocionou os apresentadores com o testemunho de uma relação marcada pela cumplicidade, pelas cartas de amor e por uma ligação que continua mais forte do que nunca.

Durante a conversa em direto, Cristina Ferreira não escondeu a admiração pela forma apaixonada como Fernando falou da mulher. «Ver um homem falar assim de um amor que tem pela companheira é muito bonito», afirmou a apresentadora.

Sem hesitar, Fernando respondeu de imediato: «É. Cada dia que passa ainda a amo mais».

Diamantina e Fernando contaram que se conheceram ainda muito novos, numa altura em que ele era amigo dos irmãos dela. O namoro começou discretamente e chegou mesmo a sobreviver ao período em que Fernando esteve na tropa. Durante esse tempo, os dois trocavam cartas de amor frequentemente e Fernando chegou até a ser detido depois de ter ido visitar Diamantina.

O casal recordou ainda o dia do casamento, celebrado a 10 de agosto de 1975. Fernando confessou que estava extremamente nervoso enquanto esperava pela chegada da noiva à igreja. Mais de cinco décadas depois, o amor mantém-se intacto. Fernando garantiu que quer continuar ao lado da mulher “até que Deus os chame”, confessando ainda preferir partir primeiro.

Emoções sem limites?
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Atualmente, Diamantina e Fernando têm duas filhas, quatro netos e continuam a manter uma rotina muito próxima da família, reunindo-se todos os domingos para almoçar juntos

Temas: Amor Cristina Ferreira Dois às 10
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