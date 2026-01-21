«Já reparaste que ela tem um braço mais curto?»: Luís ignorou os comentários cruéis e vive um grande amor ao lado de Joana

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:19

Joana nasceu com uma deficiência no braço direito e viveu anos de discriminação. Hoje, conta como o amor e a aceitação lhe devolveram a confiança.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

«Já reparaste que ela tem um braço mais curto?»
 

Foi este tipo de comentário que Luís Silveira ouviu quando começou a namorar com Joana Raminhos da Silveira. Palavras duras, que revelam o preconceito que durante anos acompanhou a vida de Joana — e que nem o amor conseguiu travar de imediato.

“Com defeito de fabrico.” É assim que Joana se apresenta, hoje com ironia e coragem. Nasceu com uma deficiência no braço direito, que é mais curto, não tem cotovelo e tem apenas três dedos. Uma condição visível que, desde cedo, a tornou alvo de olhares, comentários e discriminação.

Os tempos de escola foram um verdadeiro pesadelo. Joana foi vítima de bullying durante anos, não só por parte dos colegas, mas também de professores. Durante os intervalos, escondia-se para evitar ser observada. Houve colegas que a agarravam para verem o braço e, na hora das refeições, chegavam a fazer fila para a ver comer. “Vivia escondida, com pânico que reparassem no meu braço”, recorda. Durante muito tempo, sofreu em silêncio. Só mais tarde contou tudo à mãe. “Quando contei à minha mãe, ela ficou destroçada.”

Nos primeiros anos, Joana não tinha consciência de que era uma criança diferente. Essa perceção foi surgindo com o tempo e deixou marcas profundas. No ensino secundário, tornou-se mais confiante e encontrou na indiferença uma forma de defesa. Ainda assim, na faculdade voltou a enfrentar o preconceito, chegando a ouvir de uma professora: “Devias ter pensado melhor antes de teres escolhido este curso”.

Foi também na escola que conheceu Luís, com quem está há 18 anos. Quando começaram a namorar, os comentários não tardaram a surgir. “Já reparaste que ela tem um braço mais curto?”, diziam-lhe. Para Luís, nunca houve dúvidas. A deficiência de Joana nunca foi um problema. O amor falou sempre mais alto.

Hoje, Joana e Luís já não vivem reféns do preconceito. Casaram-se em 2016 e celebram este ano 10 anos de casamento. São pais de uma menina, um caminho vivido com alguns receios.

Aos 34 anos, Joana está a realizar um doutoramento em Multimédia e Educação e é autora do livro “A Joana Joaninha Só Tem Uma Pintinha”, uma obra autobiográfica que aborda a diferença e o preconceito de forma sensível e pedagógica.

A história de Joana é uma história de resistência, amor e superação. Porque, apesar de tudo o que ouviu e viveu, recusou-se a ser definida pela deficiência — e mostrou que o verdadeiro problema nunca esteve no seu braço, mas no olhar de quem não soube ver além dele.

Temas: Amor Deficiência Dois às 10

A Não Perder

Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

Há 2h e 37min

Lutou toda a vida por reconhecimento e agora, prestes a fazer 40 anos, é um dos nomes mais falados em Portugal

Há 3h e 35min

Pensávamos que sabíamos usar as luzes do carro, até descobrirmos isto

Há 3h e 37min

Homem perde 200 mil euros em burla online. Fique atento a estes 5 sinais de alerta

Hoje às 15:00

Mãe de Filipe Delgado conta como o filho do recruta da «1.ª Companhia» tem reagido à participação do pai

Hoje às 14:54

Ainda não tem ténis certos para o ginásio? Estes são os mais vendidos da Amazon e custam menos de 40 euros

Hoje às 12:43

Este homem roubou o coração ao famoso que está a brilhar na TVI, depois de o ter visto numa novela

Hoje às 12:10
MAIS

Mais Vistos

Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:52

Disse “sim” ao namorado, sem saber que ele já tinha pedido outra mulher em casamento

Hoje às 10:06

Marido de Filipe Delgado faz desabafo: “Não tem sido fácil”

Hoje às 11:45

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

Hoje às 14:00

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Ontem às 16:45

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

Há 2h e 37min

Homem perde 200 mil euros em burla online. Fique atento a estes 5 sinais de alerta

Hoje às 15:00

Ana Guiomar mostra-se em lágrimas ao realizar um dos maiores sonhos: «Hoje foi o dia»

Hoje às 09:32

Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Ontem às 14:30

Fotos

Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

Há 2h e 37min

Lutou toda a vida por reconhecimento e agora, prestes a fazer 40 anos, é um dos nomes mais falados em Portugal

Há 3h e 35min

Pensávamos que sabíamos usar as luzes do carro, até descobrirmos isto

Há 3h e 37min

Homem perde 200 mil euros em burla online. Fique atento a estes 5 sinais de alerta

Hoje às 15:00