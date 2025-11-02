Lesionou-se no Benfica vs. Sporting e apaixonou-se na clínica de fisioterapia: «Um dia, ele entra de fato...»

  Dois às 10
  • Há 2h e 6min

Raquel e Vasco estão juntos há 12 anos, mas o início desta história de amor é, no mínimo, inesperado. Tudo começou com um golo do Benfica, uma queda… e uma sessão de fisioterapia que mudou o rumo das suas vidas.

Raquel Saraiva e Paulo Vasco — ou simplesmente Vasco, como todos o tratam — sentaram-se com Cláudio Ramos para partilhar uma história de amor que mostra que, por vezes, o destino escreve as mais belas coincidências.

Tudo começou há 12 anos, quando Vasco, um benfiquista assumido, festejou com tanta euforia um golo do Benfica que acabou por cair e magoar-se no braço. A lesão obrigou-o a procurar fisioterapia e foi assim que conheceu Raquel — a fisioterapeuta que, sem imaginar, viria a ser o grande amor da sua vida.

Entre consultas e risadas, a cumplicidade cresceu. Raquel recorda o momento em que se encantou por Vasco: “Adorei quando ele um dia entrouu de fato.” Já Vasco confessa que o que mais o conquistou foram “umas calças brancas de pilates” que ela usava nas aulas.

A história evoluiu e, hoje, o casal está casado há nove anos e tem dois filhos — Rafael e Eva. O casamento foi uma surpresa para os convidados, que só no próprio dia descobriram que Raquel e Vasco iam dizer o “sim”.

A paixão pelo Benfica continua a marcar o percurso da família. Foi precisamente no Estádio da Luz que Raquel descobriu que estava grávida — depois de fazer o teste de gravidez na casa de banho do estádio.

Com humor e emoção, Raquel e Vasco garantem: “Há males que vêm por bem — e aquele golo do Benfica foi o melhor de todos!”

