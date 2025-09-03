Ao fim de quase dois anos de namoro, Mafalda descobriu que era 'a outra'. A vingança serviu-se fria

No «Dois às 10», Mafalda partilhou uma história surpreendente: acreditava viver um verdadeiro conto de fadas, mas descobriu que afinal era “a outra” numa relação que durou quase dois anos.

Mafalda Carvalho, influenciadora digital, revelou ter sido amante. Durante quase dois anos, acreditou estar a viver uma verdadeira história de amor, mas acabou por descobrir que tinha sido enganada e assumira, sem o saber, o papel de “outra”.

Segundo contou, o ex-companheiro manteve uma vida dupla durante todo o relacionamento. Recusava assumir publicamente a relação, sempre com desculpas que Mafalda acreditava. Mais tarde, soube que ele já tinha outra mulher.

Apesar de vários avisos de que queria algo mais sério, o ex-companheiro insistia em manter a relação como estava: “Ele queria que continuássemos, mas da mesma forma, dava-lhe jeito!”

O choque foi maior quando regressou a Portugal e o ex lhe confessou que tinha conhecido outra pessoa. Foi nesse momento que Mafalda percebeu que tinha sido enganada e que era, afinal, “a outra”. Numa mistura de dor e raiva, decidiu “vingar-se”: marcou um encontro fictício com o ex-companheiro e deixou-o à espera.