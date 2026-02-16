Ex-concorrente de reality shows surge em foto e gera reações: "Confesso que não estava à espera"

Ana Barbosa como nunca a viu! Veja as fotografias em biquini em que se mostra irreconhecível

"És linda de qualquer forma": Ana Barbosa está irreconhecível e reações dos fãs dividem-se

Quem será que está a 'derreter' corações?

No dia seguinte ao Dia dos Namorados, Ana Barbosa surpreendeu os seus seguidores ao partilhar uma fotografia digna de capa de revista. A imagem, que transborda tons de cor-de-rosa e um cenário repleto de corações, conquistou o coração dos fãs da ex-concorrente de reality shows.

Na legenda, a ex-companheira escreveu: "Desculpem -me, mas sinto-me linda! Acho que posso! 😅", deixando transparecer confiança e uma energia contagiante. A fotografia destaca não só o seu físico invejável, mas também o novo tom de cabelo, que realça ainda mais o seu charme natural. Com um look ousado e uma postura extremamente fotogénica, a ex-companheira mostra uma imagem poderosa e elegante, que rapidamente captou a atenção dos fãs.

A publicação foi inundada de comentários, com seguidores a elogiar a sua beleza, elegância e confiança, muitos afirmando que o clique merecia ser capa de revista. A combinação de cores vibrantes, cenário romântico e a sua presença marcante tornou esta fotografia um dos momentos mais comentados nas redes sociais desde o Dia dos Namorados.