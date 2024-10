Ana Costa e Cláudio Ramos partilham de diagnóstico semelhante. Saiba tudo

Ana Costa falou sobre a doença incapacitante quem tem e Cláudio Ramos confessou que recebeu um diagnóstico muito semelhante

Ana Costa foi expulsa do «Secret Story» na última Gala e, quando chegou ao estúdio, revelou o seu segredo. «Sofro de uma doença incapacitante» era o segredo que a ex-concorrente escondia.

A jovem esteve esta manhã no «Dois às 10» e, na conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, explicou melhor o seu diagnóstico: enxaqueca com aura. «Foi diagnosticado quando tinha 19 anos, mas já me acompanha desde que tenho 10», começou por contar Ana.

«O primeiro sintoma não foi logo a dor de cabeça. O principal sintoma de uma enxaqueca com aura é os pontos luminosos, é um flash. Primeiro vem esse flash na zona ocular e, logo de seguida, vem uma dor de cabeça terrível», explicou.

Até ter sido diagnosticada, Ana contou que viveu momentos aterrorizantes. «Foi uma sensação de cada vez que estava a ter esses sintomas achar que ia morrer naquele momento. Nenhum médico conseguia me dar o diagnóstico. Não conseguiam perceber o que eu tinha. Vinha para casa, passados uns dias voltava a acontecer e eu não sabia o que é que tinha», recordou.

Cláudio Ramos acabou por partilhar que sofre também de enxaquecas e realçou o quão dolorosas são as crises. «Eu, se tiver uma crise, não consigo trabalhar», confessou.

O apresentador frisou ainda que foi das primeiras pessoas a lutar para que se desse a devida atenção a este diagnóstico. «Eu fui das primeiras pessoas a assinar para que isto fosse tornado incapacitante», afirmou.

