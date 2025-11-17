Não foi apenas mais uma reação. Foi assim que Ana Cristina soube que Pedro é casado com Marisa. Veja o vídeo

Ao chegar ao estúdio, Ana Cristina descobriu que Pedro e Marisa eram casado. Desta vez, porém, sua reação trouxe algo que as anteriores não haviam mostrado.

Ana Cristina foi a expulsa deste domingo, dia 9, do programa «Secret Story 9» e, poucos instantes após abandonar o reality show, a ex-concorrente teve oportunidade de conhecer alguns segredos dos antigos colegas.

Entre as revelações, a jovem ficou notavelmente surpreendida ao descobrir, através de Cristina Ferreira, que Pedro Jorge e Marisa são casados. Após receber a informação, a ex-concorrente admitiu ter ficado ainda mais espantada, sobretudo depois da discussão acesa que houve entre ambos, marcada por várias trocas de insultos. «Ainda fica a situação mais estranha, mas entre marido e mulher não se mete a colher», afirmou.