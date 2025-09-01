Ana Duarte reage pela primeira vez ao comunicado de Ricardinho: «A verdade vem sempre ao de cima»

No “Dois às 10”, Ana Duarte abriu o coração sobre o comunicado do ex-marido e pai da filha, revelando o que mais a magoou.

A presença de Ana Duarte, cantora e ex-concorrente do Big Brother Verão, no programa das manhãs da TVI ficou marcado por um momento delicado: a reação à polémica com o ex-marido, o atleta Ricardinho.

Questionada sobre o comunicado emitido pelo jogador, a ex-concorrente do “Big Brother Verão” confessou não ter entendido a forma como tudo foi feito: «Não [entendi], da forma como o fez.»

Ana Duarte foi ainda mais clara sobre o que a deixou desconfortável: «Passou algo sobre a minha pessoa que não era verdade. Acho que a verdade vem sempre ao de cima. Então vou passar pela má e vou ficar calada. Não por mim, mas por ter uma criança comigo.»

Visivelmente emocionada, a cantora reforçou que a sua prioridade é proteger a filha, Riana, e que não pretende alimentar mais polémicas.