Ex-concorrente do «Big Brother Verão» e cantora famosa volta para ex-namorado

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 38min

Ana Duarte regressou para o ex-namorado, segundo uma amiga e colega de profissão da ex-concorrente.

Foi Bruna quem, no programa «Dois às 10», revelou que Ana Duarte regressou aos braços do ex-namorado, Diogo.

A cantora apresentou o tema «O Amor Nunca Morre», que, segundo Bruna, foi inspirado na história de amor da concorrente do «Big Brother Verão».

O videoclipe da canção é protagonizado por Jéssica Vieira e João Oliveira e a cumplicidade entre os ex-concorrentes do reality show da TVI tem gerado rumores sobre um possível romance.

Temas: Ana Duarte Big Brother Verão

