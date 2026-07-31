Após férias com Diogo Valsassina, Ana Guiomar esclarece estado da relação: «Faz parte da minha vida»

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Depois de terem sido vistos juntos durante as férias e de surgirem rumores de uma possível reconciliação, Ana Guiomar decidiu esclarecer a relação que mantém com Diogo Valsassina.

A atriz esteve, esta quinta-feira, no programa "Dois às 10", da TVI, onde falou da estreia do seu novo videocast, "A Que Sabe o Amor", que terá precisamente o ex-namorado como primeiro convidado.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Ana Guiomar garantiu que Diogo continua a ocupar um lugar muito importante na sua vida. "O Diogo faz parte da minha vida e vai fazer sempre", afirmou.

Perante a curiosidade de Cláudio Ramos, que quis saber se a situação entre ambos estava definitivamente resolvida, a atriz respondeu sem hesitar. "Está tudo absolutamente resolvido. À data de hoje, está tudo igual. Somos família."

Ainda assim, Ana Guiomar não fechou totalmente a porta ao futuro. Questionada sobre a possibilidade de uma reconciliação, admitiu que não faz previsões. "Pode acontecer", disse, sublinhando, contudo, que não gosta de fazer futurologia.

A atriz explicou ainda que a amizade entre ambos é suficientemente sólida para continuarem a partilhar momentos em comum. "Conseguimos estar num grupo de amigos estando os dois."

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Estreia do novo videocast

Além de esclarecer a relação com Diogo Valsassina, Ana Guiomar revelou mais detalhes sobre "A Que Sabe o Amor", o seu novo videocast, cuja estreia está marcada para 2 de agosto. O teaser será divulgado um dia antes.

O projeto ficará disponível nas plataformas digitais da atriz, incluindo Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Spotify, e promete explorar diferentes perspetivas sobre o amor através de conversas com vários convidados.

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Temas: Ana Guiomar Diogo Valsassina Dois às 10
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