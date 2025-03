Ana Guiomar revela novo amor e parte de férias com companhia especial. Descubra quem!

Brinco de lagosta! Ana Guiomar em destaque na Festa de Verão TVI com look impactante!

Ana Guiomar passou o Carnaval no Alentejo com companhia especial.

Ana Guiomar partilhou recentemente com os seus seguidores uma escapadinha de Carnaval ao Alentejo. A atriz viajou com três amigos próximos: Rui Maria Pêgo, Francisco Coelho Lima e Diana Bouça-Nova. O grupo decidiu passar o Carnaval fora da agitação das grandes cidades e escolheram um lugar tranquilo, no coração do Alentejo, para aproveitar os dias de descanso. Durante a viagem, Ana Guiomar não hesitou em partilhar com os seus seguidores várias fotografias e vídeos que capturam os momentos passados com os amigos. Em uma das publicações, a atriz partilhou uma selfie com os três amigos e escreveu: «Carnaval 2025. Amigos que são irmãos. Galinha Dourada de sonho. Ser tu. O lugar mais bonito. Olival alinhado».

Recorde-se que, na passada segunda-feira, a atriz fez um anúncio que não passou despercebido. A atriz revelou o seu «novo amor». No entanto, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não se tratava de uma pessoa, mas sim de uma cadeia de supermercados. A revelação foi feita de forma irónica, através de um reels onde Ana Guiomar fez publicidade aos produtos da marca, brincando com as especulações sobre a sua vida amorosa. Um momento de humor e leveza que encantou os seus seguidores, evidenciando a sua personalidade descontraída.