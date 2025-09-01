De férias em destino de sonho, Ana Guiomar mostra-se feliz ao lado de companhia especial

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:38

Ana Guiomar está a viver dias de sonho na Croácia, acompanhada pelos irmãos, e tem encantado os fãs com partilhas cheias de boa energia e paisagens deslumbrantes.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ana Guiomar está a aproveitar uns dias de descanso longe de Portugal e a desfrutar da melhor companhia: os irmãos, Leonardo Fonseca e Gonçalo Pereira. O destino escolhido foi a Croácia, país que rapidamente conquistou a atriz da TVI.

A viagem começou em Dubrovnik, uma das cidades mais emblemáticas do sul do país, onde a atriz não escondeu o entusiasmo. “A AMAR a Croácia” e “Estou muito, muito apaixonada por isto” foram algumas das legendas que deixou nas suas publicações, que têm feito as delícias dos seguidores.

Da cidade histórica ao paraíso de Hvar

Depois de explorar as ruas medievais de Dubrovnik, Ana Guiomar seguiu viagem para a ilha de Hvar, um verdadeiro paraíso no mar Adriático, conhecido pelas águas cristalinas e pela animação das festas e clubes de praia.

“Hvar é um sonho”, escreveu a atriz numa das partilhas que mais comentários gerou, sobretudo por surgir em biquíni, radiante e com um ar descontraído.

Fãs rendidos às partilhas

Os seguidores não pouparam nos elogios: “Lindíssima e atriz fantástica”, “Está muito elegante” e “Estás com um ar feliz” foram algumas das mensagens que se destacaram na caixa de comentários.

Entre paisagens deslumbrantes e momentos em família, Ana Guiomar tem mostrado que está a viver umas férias de sonho — e a partilhar com os fãs cada detalhe deste verão inesquecível.

Temas: Ana Guiomar Ferias Croacia Novelas Dois às 10

RELACIONADOS

Ana Guiomar revela recomeço na sua vida: «Começamos uma nova história»

Fora do Estúdio

A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

Hoje às 09:13

«Estamos juntas outra vez»: Cristina Ferreira surpreende com novidade

Hoje às 09:03

«Eu há 20 anos»: Cristina Ferreira surpreende ao mostrar fotos inéditas

Hoje às 09:01

«Notícia do ano»: famosas reagem à gravidez de conhecida influencer portuguesa

Ontem às 16:03

António Leal e Silva já reagiu aos rumores que dão conta de uma relação próxima com Diogo Bordin

Ontem às 10:30

A história que marca a família de Cristina Ferreira: «O meu avô morreu de amor»

Ontem às 09:27

Cristina Ferreira põe «mãos à obra» para realizar sonho antigo: «A casa que guarda a mais bonita história de amor»

Ontem às 09:17
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»

Ontem às 12:07

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Há 3h e 17min

No dia em que Catarina Miranda for ao «Dois às 10», é isto que vai acontecer

Ontem às 09:58

Adriano Silva Martins revela: «A Catarina Miranda e o João Moura Caetano...»

Ontem às 11:13

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

Hoje às 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

28 ago, 15:00

Fotos

Dos ovos ao arroz: descubra os 10 alimentos que não devem ser aquecidos no micro-ondas

Há 18 min

O truque surpreendente que ajuda a remover pelos de animais da roupa

Há 46 min

A figura do Governo que Cristina Ferreira admira: «É das minhas maiores curiosidades»

Há 1h e 0min

Márcia Soares quebra silêncio e fala da ligação a Luís Gonçalves: «Quis conhecer a família e os amigos»

Há 1h e 43min