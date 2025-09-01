De férias em destino de sonho, Ana Guiomar mostra-se feliz ao lado de companhia especial

Ana Guiomar está a viver dias de sonho na Croácia, acompanhada pelos irmãos, e tem encantado os fãs com partilhas cheias de boa energia e paisagens deslumbrantes.

Ana Guiomar está a aproveitar uns dias de descanso longe de Portugal e a desfrutar da melhor companhia: os irmãos, Leonardo Fonseca e Gonçalo Pereira. O destino escolhido foi a Croácia, país que rapidamente conquistou a atriz da TVI.

A viagem começou em Dubrovnik, uma das cidades mais emblemáticas do sul do país, onde a atriz não escondeu o entusiasmo. “A AMAR a Croácia” e “Estou muito, muito apaixonada por isto” foram algumas das legendas que deixou nas suas publicações, que têm feito as delícias dos seguidores.

Da cidade histórica ao paraíso de Hvar

Depois de explorar as ruas medievais de Dubrovnik, Ana Guiomar seguiu viagem para a ilha de Hvar, um verdadeiro paraíso no mar Adriático, conhecido pelas águas cristalinas e pela animação das festas e clubes de praia.

“Hvar é um sonho”, escreveu a atriz numa das partilhas que mais comentários gerou, sobretudo por surgir em biquíni, radiante e com um ar descontraído.

Fãs rendidos às partilhas

Os seguidores não pouparam nos elogios: “Lindíssima e atriz fantástica”, “Está muito elegante” e “Estás com um ar feliz” foram algumas das mensagens que se destacaram na caixa de comentários.

Entre paisagens deslumbrantes e momentos em família, Ana Guiomar tem mostrado que está a viver umas férias de sonho — e a partilhar com os fãs cada detalhe deste verão inesquecível.