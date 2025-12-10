Num casamento cheio de famosos, foi esta atriz portuguesa que apanhou o bouquet da noiva

Num cenário de sonho, o casamento dos autores da novela «Festa é Festa» reuniu alguns dos atores mais famosos do país.

O casamento de Roberto Pereira e Eva Jesus Gonçalves, autores da novela Festa é Festa, transformou Cabo Verde num autêntico reencontro de estrelas da ficção da TVI. A cerimónia — repleta de emoção, humor e muitas figuras bem conhecidas do público — acabou por ficar marcada não só pelos discursos, mas também por um momento simbólico: o bouquet da noiva aterrou diretamente nas mãos de Ana Guiomar.

A atriz, que foi madrinha da união, partilhou nas redes sociais um texto longo e cheio de sentimento, recordando o percurso que a une ao casal. Com o sentido de humor que lhe é característico, Ana começou por contar a primeira vez que se cruzou com Roberto e Eva:
"Estávamos a gravar a novela quando nos aparecem os dois, este par de jarras. Com o bom feitio que me caracteriza, penso: ‘Pronto, agora é que este dia não acaba!’", escreveu, entre risos.

Com o passar do tempo, a relação tornou-se profunda e essencial: "Foram eles que durante três anos e meio nos casaram, descasaram, fizeram rir, chorar, discutir, questionar, viajar, criar e imaginar um Mundo ao lado e a par com o deles."

E, este sábado, 6 de dezembro, chegou o dia de celebrar o amor que sempre os guiou. "Fui madrinha de casamento deles! Que responsabilidade e que privilégio", confessou a atriz, descrevendo Eva como "uma irmã para a vida" e Roberto como "um amigo que ralha sem julgar".

Ana Guiomar admitiu ainda que chorou “baba e ranho” durante a cerimónia e reforçou o que repete muitas vezes: "A vida é uma Festa, e como eu costumo dizer, a Festa é nossa por isso estamos todos convidados."

O casamento prolongou-se durante vários dias, com festa até de madrugada e um ambiente vibrante marcado pelas presenças de Pedro Teixeira, Manuel Marques, Sílvia Rizzo, Ana Brito e Cunha, entre muitos outros amigos da TVI.

