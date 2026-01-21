Ana Guiomar mostra-se em lágrimas ao realizar um dos maiores sonhos: «Hoje foi o dia»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 27min

Ana Guiomar viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida durante uma viagem por África, ao conseguir finalmente completar o sonho de ver os “Big Five”.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ana Guiomar alcançou finalmente um marco pessoal que perseguia há muito tempo. Durante uma viagem por África, a atriz conseguiu completar a visualização dos chamados “Big Five”, os cinco mamíferos selvagens de grande porte mais difíceis de avistar em liberdade.

O momento mais aguardado aconteceu com o avistamento de um leopardo, o único animal que ainda lhe faltava ver. Através das redes sociais, Ana Guiomar partilhou a sua euforia e não escondeu a emoção. “Era o Big Five que me faltava ver! Depois de três vezes, em anos diferentes no Kruguer e vários safaris feitos, HOJE FOI O DIA!”, escreveu.

A proximidade com o felino foi intensa e inesquecível. A atriz confessou que não conseguiu conter as lágrimas perante a energia e imponência do animal em liberdade. “Não há explicação para a energia, beleza e imponência deste animal em liberdade e ali, tão, tão perto. Emocionei-me muito”, revelou.

Consciente da raridade do momento, Ana Guiomar fez questão de o registar, guardando para sempre a memória de uma experiência que descreve como única. Um encontro marcante com a natureza que simboliza a concretização de um sonho antigo e profundamente desejado.

Temas: Ana Guiomar Safari Novelas Dois às 10

RELACIONADOS

De férias em destino de sonho, Ana Guiomar mostra-se feliz ao lado de companhia especial

Ana Guiomar revela quem é o seu novo amor: «Vamos viver juntos para sempre»

Fora do Estúdio

Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Ontem às 14:30

Lembra-se de Catarina e Tiago do «Inspetor Max»? Veja como os irmãos da ficção cresceram

Ontem às 09:34

Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

19 jan, 15:26

Henrique Feist recorda divórcio do marido ao fim de 25 anos de casamento: «Não é um ex-amor»

19 jan, 14:53

Nuno Markl regressa a casa após AVC e vive reencontro emocionante: «És um grande ser humano»

19 jan, 11:01

A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»

19 jan, 09:57

«Trouxe-me a última oportunidade»: Soraia Carrega surpreende ao revelar porque aceitou entrar na «1.ª Companhia»

19 jan, 09:21
MAIS

Mais Vistos

Suzana Garcia sobre colega da TVI: “É uma pessoa ‘fora da caixa’ na profissão que exerce”

Ontem às 12:46

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Desolada, Raquel fala da tragédia que assombrou a filha: “Nunca mais ouvi a Lara a chamar-me de mãe”

19 jan, 11:56

Insólito. Há meses que Patrícia é atormentada à porta de casa e não consegue identificar quem o faz

Ontem às 11:52

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Ontem às 16:45

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Fotos

Inacreditável! Há quem compare este aspirador vertical de 50 euros a um Dyson e já tem centenas de elogios

Há 11 min

Ana Guiomar mostra-se em lágrimas ao realizar um dos maiores sonhos: «Hoje foi o dia»

Há 2h e 27min

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Ontem às 16:45

Zona pouco conhecida de Portugal é apontada por estrangeiros como alternativa ao Algarve em 2026

Ontem às 16:30