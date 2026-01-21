Ana Guiomar mostra-se em lágrimas ao realizar um dos maiores sonhos: «Hoje foi o dia»

Ana Guiomar viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida durante uma viagem por África, ao conseguir finalmente completar o sonho de ver os “Big Five”.

Ana Guiomar alcançou finalmente um marco pessoal que perseguia há muito tempo. Durante uma viagem por África, a atriz conseguiu completar a visualização dos chamados “Big Five”, os cinco mamíferos selvagens de grande porte mais difíceis de avistar em liberdade.

O momento mais aguardado aconteceu com o avistamento de um leopardo, o único animal que ainda lhe faltava ver. Através das redes sociais, Ana Guiomar partilhou a sua euforia e não escondeu a emoção. “Era o Big Five que me faltava ver! Depois de três vezes, em anos diferentes no Kruguer e vários safaris feitos, HOJE FOI O DIA!”, escreveu.

A proximidade com o felino foi intensa e inesquecível. A atriz confessou que não conseguiu conter as lágrimas perante a energia e imponência do animal em liberdade. “Não há explicação para a energia, beleza e imponência deste animal em liberdade e ali, tão, tão perto. Emocionei-me muito”, revelou.

Consciente da raridade do momento, Ana Guiomar fez questão de o registar, guardando para sempre a memória de uma experiência que descreve como única. Um encontro marcante com a natureza que simboliza a concretização de um sonho antigo e profundamente desejado.