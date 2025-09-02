A figura do Governo que Cristina Ferreira admira: «É das minhas maiores curiosidades»

Cristina Ferreira revelou a sua admiração por Ana Paula Martins, atual ministra da Saúde, destacando a frontalidade da governante e confessando ter muita curiosidade em conhecer o seu percurso.

Cristina Ferreira não esconde a admiração por Ana Paula Martins, atual ministra da Saúde. Nas suas palavras, «é das minhas maiores curiosidades do Governo atual. Sempre que se apresenta faz com uma frontalidade que eu admiro muito e tive mesmo muita curiosidade de perceber o seu percurso».

A governante, que tem estado em destaque no panorama político, revelou no Dois às 10 como recebeu o convite para integrar o Executivo e surpreendeu ao partilhar que não contou a ninguém, nem mesmo ao marido. «Vou lhe dizer: eu não falei com ninguém. E mesmo o meu marido sei que é capaz de ser algo que o entristeceu... Não vou dizer que soube pela televisão, mas soube um bocadinho de nada antes. O senhor primeiro-ministro, quando me convidou, disse que era só entre nós. E quando me dizem que é a lei do silêncio, eu não digo a ninguém», recordou.

Apesar da reserva, Ana Paula Martins não deixou de elogiar a postura do companheiro: «O meu marido é um homem extraordinário e ex-militar. Não adora a função que eu tenho, mas respeitou sempre as minhas decisões». Acrescentou ainda que deseja partilhar a vida ao lado dele até ao fim dos dias.

Quem é Ana Paula Martins?

Nascida em Bissau, em plena Guiné Portuguesa, Ana Paula Martins viveu uma infância feliz, entre brincadeiras descalça nas ruas, até que a escalada de violência em 1973 a obrigou a deixar África com apenas oito anos, para viver em Portugal com os avós maternos.

Filha de uma professora primária e do único farmacêutico da cidade, cresceu entre livros e a paixão pela ciência. Não conseguiu realizar o sonho de ser médica, mas seguiu a tradição familiar e formou-se em Ciências Farmacêuticas. Foi docente universitária durante 27 anos, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e administradora do Centro Hospitalar Lisboa Norte, antes de ser convidada para assumir o cargo de Ministra da Saúde.

Vida pessoal e paixões

Casada e mãe de dois filhos, a Ministra descreve-se como uma mulher de família. Além da carreira, tem paixões muito próprias: gosta de ler, de cantar fado em momentos de convívio, de viajar e do contacto com animais.

Polémicas no cargo

O percurso de Ana Paula Martins enquanto Ministra da Saúde não tem passado despercebido. Desde o fecho de urgências obstétricas e pediátricas, à falta de médicos e falhas no INEM, a governante tem sido alvo de críticas. Apesar das polémicas, Ana Paula Martins mantém-se firme e garante estar determinada em continuar o trabalho no Ministério da Saúde.