Isto é o que Ana Rita Clara faz todos os dias para estar em forma aos 46 anos

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 31min

A apresentadora revelou que mantém uma rotina específica para manter a forma física.

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Ana Rita Clara declarou à SELFIE que faz do desporto uma presença constante na sua vida. Mais do que uma simples rotina, é um hábito enraizado que demonstra uma forma consciente de cuidar do corpo e da mente, mesmo num dia a dia exigente.

"Adoro! Mantenho a cultura desportiva na minha vida e na minha família e pratico todos os dias", começou por revelar, destacando que o exercício físico faz parte da sua identidade desde cedo.

O seu passado ligado ao alto rendimento deixou marcas positivas. "Fiz natação de competição durante muitos anos", recorda, explicando que essa disciplina continua a influenciar a forma como encara o treino atualmente.

A variedade é uma das chaves da sua rotina. "Treino com um personal trainer, faço jogging, padel, barre, surf e, a partir do bom tempo, estou sempre a nadar no mar", enumera, demonstrando que prefere diversificar os estímulos e adaptar o exercício ao momento e à estação do ano.

O equilíbrio entre corpo e mente é igualmente prioritário. "Também gosto de yoga e pilates, porque me ajuda a equilibrar corpo e a mente no dia a dia intenso que levo", acrescenta.

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