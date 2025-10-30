Cristina Ferreira anuncia gravidez de atriz da TVI: «Está a viver um período feliz»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 31min

Foi durante o «Dois às 10» que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos deram os parabéns à atriz que surgiu grávida num evento.

Ana Sofia Martins surpreendeu tudo e todos ao revelar que está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com o músico David Fonseca, de 52 anos. A atriz, de 38, fez o anúncio esta quarta-feira, 29 de outubro, à margem do Tribeca Festival Lisboa, que decorreu no Unicorn Factory, em Lisboa.

A novidade rapidamente chegou aos ecrãs da TVI, onde Cristina Ferreira partilhou a boa notícia em direto no programa “Dois às 10”, referindo que a atriz “está a viver um período feliz”.

Em estúdio, os comentadores não esconderam o entusiasmo e deixaram palavras de carinho a Ana Sofia Martins e David Fonseca, desejando “as maiores felicidades nesta nova fase”.

Um momento de ternura que emocionou o público e celebrou a chegada de uma nova vida a uma das duplas mais queridas do panorama artístico nacional.

Temas: Ana Sofia Martins Cristina Ferreira David Fonseca Musica Atriz

