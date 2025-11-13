«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

A atriz e apresentadora Ana Sofia Martins falou sobre a gravidez, o novo projeto na representação e as divertidas reações às brincadeiras de David Fonseca, cantor e pai do bebé.

Ana Sofia Martins esteve, esta quarta-feira, 12 de novembro, nas manhãs da Rádio Renascença, onde fez várias revelações sobre a sua vida pessoal e profissional. A atriz falou sobre o novo desafio na representação e sobre a sua gravidez, tema que não escapou à curiosidade das apresentadoras Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves.

Entre risos, Ana Sofia Martins confessou que não tem desejos alimentares típicos de grávida, mas revelou que já recebeu o primeiro presente para o bebé: “Deram-me um Doudou e eu nem sabia o que era!”, contou, divertida.

A atriz partilhou também uma das brincadeiras de David Fonseca, o companheiro de longa data e músico reconhecido: “O David brinca com os vizinhos e diz que o bebé não é dele. A cara de choque das pessoas é ótima”, revelou entre gargalhadas.

Mais à frente na conversa, Ana Sofia admitiu que muitas pessoas ficaram surpreendidas com a notícia da gravidez, já que acreditavam que ela não queria ser mãe.

A artista, de 38 anos, vive um momento especial ao lado de David Fonseca, de 52, com quem é casada desde 2019. O casal, que já soma oito anos de relação, prepara-se agora para receber o primeiro filho — uma nova etapa que a atriz encara com serenidade, humor e muito amor.

