Muito diferente de como a conhecemos. Encontrámos registos de Ana de há 6 anos

Quem diria que Ana já foi tão diferente?

Aos 31 anos, Ana, natural de Valongo, é uma das concorrentes que mais se destaca no "Secret Story 10". Gerontóloga de profissão, dedica-se a cuidar de idosos.

Dentro da casa, Ana revela uma personalidade sensível, sendo conhecida pelo seu lado muito emotivo. No entanto, também sabe mostrar a sua força quando a paciência se esgota, não sendo alguém que se deixa intimidar. Transparente e justa, não suporta julgamentos nem pessoas que vivem a vida dos outros em vez da sua.

Fora do reality, os fãs podem acompanhar a vida de Ana nas redes sociais, onde se percebe a sua evolução pessoal ao longo dos anos.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua evolução.