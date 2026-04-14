Outra figura dos reality shows trabalha no mesmo espaço que Ana serve em lingerie: descubra quem é

Parece que Ana não está sozinha. Há outra figura dos reality shows a trabalhar no mesmo espaço.
Em declarações à SELFIE, o empresário foi questionado sobre o impacto desta revelação no interesse do público pelo negócio e revelou: "Desde a revelação, já ganhámos mil seguidores no Instagram. Isso já foi positivo".
Mais à frente, Luís Almeida referiu ainda que um ex-concorrente de outro programa da estação de Queluz de Baixo colabora na franquia do The Lingerie Restaurant em Lisboa: "Acho que os nossos clientes gostam de ver caras conhecidas a serem reconhecidas. Também tivemos na '1.ª Companhia' um funcionário nosso, o Rodrigo Castelhano, o que também deu um bom boost".
Veja, agora, nas galerias em cima, as melhores imagens de Ana e Rodrigo Castelhano.