Outra figura dos reality shows trabalha no mesmo espaço que Ana serve em lingerie: descubra quem é

Ana foi a mais recente concorrente da 10.ª edição do "Secret Story" a dar a conhecer ao público o segredo que esconde dos restantes participantes do reality show da TVI: "À noite, trabalho em lingerie". A jovem desempenha essa função como empregada de mesa no The Lingerie Restaurant, espaço fundado por Luís Almeida, no Porto.

Em declarações à SELFIE, o empresário foi questionado sobre o impacto desta revelação no interesse do público pelo negócio e revelou: "Desde a revelação, já ganhámos mil seguidores no Instagram. Isso já foi positivo".

Mais à frente, Luís Almeida referiu ainda que um ex-concorrente de outro programa da estação de Queluz de Baixo colabora na franquia do The Lingerie Restaurant em Lisboa: "Acho que os nossos clientes gostam de ver caras conhecidas a serem reconhecidas. Também tivemos na '1.ª Companhia' um funcionário nosso, o Rodrigo Castelhano, o que também deu um bom boost".

Veja, agora, nas galerias em cima, as melhores imagens de Ana e Rodrigo Castelhano.