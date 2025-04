Esqueça o ananás. Há um novo código de engate. E vai deixá-lo perplexo

Adeus, ananás. O código de engate do momento é usar meias azuis para fazer uma corrida.

Já ouviu falar da nova forma de engate entre corredores? Está a ganhar força e promete transformar os treinos em algo mais do que simples exercício físico. A ideia é simples: quem usa meias azuis durante uma corrida está a usar um código discreto que quer dizer que está solteiro e disponível para conhecer alguém. A ideia surgiu no Brasil com a iniciativa «Run in Love», promovida pela app de encontros Inner Circle, uma plataforma de encontros exclusiva, que surgiu em 2012, nos Países Baixos e tem como objetivo reunir pessoas com interesses e estilos de vida semelhantes.

Em Portugal, esta moda já despertou interesse. Um exemplo disso é o GOU Running Club, em Leiria, um grupo de corrida com espírito comunitário que se reúne todos os sábados às 9h da manhã. Mas o GOU Running Club é mais do que apenas desporto. O clube junta pessoas que querem cuidar do corpo, conhecer novas caras e, quem sabe, dar uma nova oportunidade ao coração.

O ambiente é descontraído, com boa disposição, muita partilha e olhares curiosos para os tornozelos. Sim, porque quem aparece de meias azuis pode e star a enviar um sinal. Coincidência ou estratégia? Os corredores saberão. Mas se quer conhecer alguém já pode deixar de ir a um certo supermercado colocar um ananás no carrinho de compras e ir a correr encontrar a tua cara-metade.