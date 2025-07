Mulher do jogador André Silva obrigada a desmentir morte do marido

Maria Rodrigues, mulher do jogador André Silva, viu-se obrigada a desmentir rumores sobre a morte do marido.

Na semana passada, o mundo do futebol foi abalado por uma notícia trágica: Diogo Jota e o seu irmão, André Silva, perderam a vida na sequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada de quinta-feira, 3 de julho, em Zamora, Espanha. Ambos os jogadores sucumbiram aos ferimentos, e a notícia gerou uma onda de comoção e homenagens tanto a nível nacional como internacional.

No entanto, a coincidência de nomes provocou alguma confusão. O irmão de Jota, André Silva, jogava pelo FC Penafiel e partilhava o nome com o avançado internacional português que representa atualmente o Werder Bremen e que foi também colega de Jota na seleção nacional.

Diante da avalanche de mensagens e mal-entendidos, Maria Rodrigues, mulher do avançado do Werder Bremen, sentiu necessidade de esclarecer a situação nas redes sociais. «Tenho recebido muitas mensagens gentis e preocupadas ultimamente. Parece ter havido alguma confusão relacionada com notícias recentes muito tristes, e quero esclarecer que essas notícias não são sobre o meu marido, André Silva», escreveu no Instagram no domingo, 6 de julho. A publicação terminou com uma nota solidária: «Os nossos corações estão com as famílias afetadas com esta tragédia. Estamos a pensar nelas durante este momento incrivelmente difícil».

O casal esteve presente nas cerimónias fúnebres, onde prestaram a última homenagem aos dois irmãos. Na sua página de Instagram, André Silva dirigiu algumas palavras emocionadas ao antigo colega de seleção: «Não consigo acreditar… Assumimos o dia a dia como garantido, mas a vida pode ser brutalmente frágil. Não há palavras que sirvam. Não há sentido nisto. Só dor e um silêncio que pesa. Partilhámos momentos dentro e fora de campo… risos, sacrifícios, vitórias, conversas simples que hoje ganham outro peso. Estarás sempre connosco, em tudo o que fomos e somos! Farás sempre parte de nós! Descansem em paz, Jota e André».