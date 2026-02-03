Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: «Uma democracia é uma democracia»

A poucos dias da segunda volta das Eleições Presidenciais, André Ventura esteve esta terça-feira no programa ‘Dois às 10’, da TVI.

A cinco dias da segunda volta das Eleições Presidenciais, que irão eleger o próximo Presidente da República, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam André Ventura no programa ‘Dois às 10’, da TVI, na manhã desta terça-feira, dia 3 de fevereiro.

A entrevista marcou o encontro entre o apresentador e o candidato, um momento que não passou despercebido e que levou Cláudio Ramos a fazer um esclarecimento em direto, logo no início da conversa. “Para já temos que fazer uma coisa: vamos tirar o elefante dentro da sala. Está aqui um elefante que as pessoas acham sempre, o André também acho que achava, que eu pedia as minhas férias para não o entrevistar. Não tinha esse poder”, afirmou.

Perante a explicação, André Ventura reagiu de imediato, admitindo que chegou a questionar a ausência do apresentador em momentos anteriores. “Eu até perguntei por que é que não estava aqui o Cláudio, mas agora já vi que está”, respondeu.

Cláudio Ramos aproveitou o momento para reforçar a sua posição enquanto apresentador e defensor do pluralismo democrático. “É importante uma coisa que falamos muito: uma democracia é uma democracia e eu, contra o André em particular, não terei nada obviamente, contra as suas ideias políticas é outra coisa que se pode discutir”, esclareceu.

O comunicador sublinhou ainda que o respeito pelos eleitores deve estar acima das divergências ideológicas. “Uma democracia é uma democracia, muitas pessoas votam em si e, por muitas pessoas votarem em si, elas merecem o mesmo respeito do que outras que votam, por isso, o André estará aqui como candidato a Presidente da República. É isto”, concluiu.

A entrevista decorreu num clima de esclarecimento e marcou mais um momento da campanha presidencial em antena aberta, a poucos dias de os portugueses voltarem às urnas.