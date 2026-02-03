Não se viu na televisão. Assim foi o primeiro 'encontro' entre Claúdio Ramos e André Ventura

O encontro era aguardado e acabou por marcar o início de uma das entrevistas mais comentadas da semana. Antes mesmo de as câmaras entrarem em direto no ‘Dois às 10’, da TVI, desta terça-feira, 3 de fevereiro, Cláudio Ramos e André Ventura cruzaram-se pela primeira vez naquele contexto, num momento que não passou despercebido.

À entrada do estúdio, e ainda longe do olhar do público, o apresentador e o candidato Presidencial cumprimentaram-se com um aperto de mão, selando um encontro que muitos consideravam inevitável, mas que até agora nunca tinha acontecido em televisão.

Já em direto, Cláudio Ramos fez questão de abordar o tema de frente, esclarecendo que nunca evitou entrevistar André Ventura e afastando a ideia de que se ausentava propositadamente sempre que o líder político era convidado. O apresentador sublinhou a importância do respeito democrático e reforçou que, independentemente das diferenças ideológicas, todos os candidatos têm direito a espaço.